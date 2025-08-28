Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 44vom 28.08.2025
35 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6

Radu bekommt die Folgen seiner Entscheidung, Nicos Fehler auf sich zu nehmen, deutlich zu spüren. Doch er sorgt sich vor allem um Nico und ahnt, was sie belastet. Lea ist sauer, weil sie für Erik lügen musste. Um sich abzulenken, nimmt sie eine Einladung von Mark zum Lasertag an. Dort finden die beiden ein Mädchen, das sich verlaufen hat. Sofia Floreas Divertikulitis ist behandelt - doch die Murmel, die sie verschluckt hatte, verschwindet durch ein Missgeschick von Fiona erneut.

