Die Spreewaldklinik
Folge 45: Ohne Stimme
35 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 6
Bei einem Streit zwischen Erik und Lea lauscht Radu unbemerkt mit - und als Erik Nico als Leas Tochter bezeichnet, wird Radus lange gehegter Verdacht zur Gewissheit. Lea erkennt, dass Eriks Heiratsantrag nicht aus Liebe kam, sondern um ihre Zweifel zu beruhigen. Patientin Valentina muss nach einer OP zwei Wochen schweigen - eine Belastung für ihre Fernbeziehung. Und auch im Klinikalltag brodelt es weiter: Dr. Berg lässt sich erneut von Robert aus der Reserve locken.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH