Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Raufbolde

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 04.09.2025
Raufbolde

RaufboldeJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 49: Raufbolde

35 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 6

Nach ihrem Geständnis wird Mona von Dr. Berg vorübergehend freigestellt. Sie und Erik hoffen, dass sie keine Anzeige erstattet. Während Dr. Berg zunehmend Gefallen an den Reibereien mit Notfallsanitäter Robert findet, hat Radu Ärger mit Bauarbeiter Olli Pallaske: Der klagt über starke Magenschmerzen und verhält sich zunehmend aggressiv. Steckt womöglich ein Alkoholproblem dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen