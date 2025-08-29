Die Spreewaldklinik
Folge 50: Vergiftet
34 Min.Ab 6
Erik ist enttäuscht, weil Mona nicht möchte, dass er während ihrer USA-Reise auf Timmy aufpasst - doch Timmy will bei ihm bleiben. Als Erik den Grund erfährt, versucht er, ihn umzustimmen. Unterdessen eskaliert eine Schlägerei zwischen den Patienten Olli und Kalle, woraufhin Radu eine Ansage macht und den wahren Grund für ihren Streit erfährt. Zurück aus Hamburg wird Lea von Mark ungewöhnlich kalt empfangen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH