Romantik gesucht

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 08.07.2025
Folge 7: Romantik gesucht

35 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 6

Radu ist von Dr. Wemuth verärgert und nutzt die Chance, als Mark ihn bittet, ihm bei einer schwierigen OP zu assistieren. Während die beiden ein gutes Team abgeben, keimt in Wemuth Eifersucht auf. Unterdessen steht Doreen unter Druck, Pauls überraschende Hochzeitsvorbereitung mit einer eigenen Geste zu übertreffen. Lea ist zutiefst verletzt, nachdem Erik sie zu Unrecht beschuldigt hat, gegen Mona zu intrigieren. Wird Erik Lea davon überzeugen, ihm zu verzeihen?

