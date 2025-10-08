Die Spreewaldklinik
Folge 72: Herz oder Hirn
34 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6
Weil er vermutet, dass Sven Doreen nur benutzt, gerät Paul mit ihm in Streit. Doreen ist Pauls Ausraster unangenehm und sie hält zu Sven - bis der ehrlich ausspricht, was er denkt. Dr. Berg ist von Roberts plötzlichen Abreiseplänen überrumpelt. Als er ihr den wahren Grund dafür nennt, nimmt ihr Gefühlskarussell weiter Fahrt auf. Auch wenn sie keine feste Beziehung haben, wird Andreja eifersüchtig, als sie bemerkt, wie Kai scheinbar mit jemand anderem flirtet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH