Die Spreewaldklinik

Leise Hoffnung

SAT.1Staffel 2Folge 83vom 23.10.2025
Folge 83: Leise Hoffnung

34 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6

Fiona ist erleichtert, dass sie ihre Patientin Agnes Jakubec vorerst vor Nico im Keller verstecken kann. Agnes hat indessen Fionas Blicke gegenüber Radu bemerkt und feuert deren Hoffnung an. Vivian feiert mit ihrem Bruder Elias seinen Geburtstag. Während die beiden in Erinnerungen schwelgen, reißt Elias ein für Vivian schmerzliches Thema an. Dr. Bergs Freude über Roberts Rückkehr wird urplötzlich zu einem Schock, als er schwerverletzt eingeliefert wird ...

