Die Spreewaldklinik
Folge 92: In letzter Sekunde
34 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6
Kurz vor der Zwischenprüfung will Nico alles hinschmeißen. Kann Lea sie davon abbringen? Zur gleichen Zeit lässt sich Gitta von Mark bestechen, um für ihn etwas bei einer Hotline zu bestellen. Ihr Gespräch mit der Service-KI verläuft jedoch anders als geplant. Im Klinik-Keller findet Fiona Agnes Jakubec in kritischem Zustand und holt Vivian dazu. Als ausgerechnet jetzt der Aufzug stecken bleibt, kämpfen Fiona und Vivian gemeinsam um Agnes' Leben.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH