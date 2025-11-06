Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Auf der Kippe

SAT.1 Staffel 2 Folge 93 vom 06.11.2025
Auf der Kippe

Auf der KippeJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 93: Auf der Kippe

34 Min. Folge vom 06.11.2025 Ab 6

Mona wird durch den Cafeteria-Koch Sebastian Kohl, der sich aus Übermüdung verletzt hat und dafür seinem jungen Familienglück die Schuld gibt, an ihre eigene Situation erinnert und wünscht sich mehr von Erik. Damit die Cafeteria nicht unbesetzt bleibt, springt Andreja spontan ein - trotz Überlastung im Sägewerk. Fiona wird nach ihrer Aktion mit Agnes von Dr. Berg zu einem Gespräch zitiert. Um sich zu verteidigen, studiert sie eine Rede ein - verliert aber plötzlich ihre Stimme.

