Die Spreewaldklinik

Schweigen oder Pflicht?

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 30.09.2024
Schweigen oder Pflicht?

Die Spreewaldklinik

Folge 23: Schweigen oder Pflicht?

33 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Doreen besteht darauf, dass Chefärztin Dr. Berg über Leas Blackout im OP informiert wird. Vivian stimmt Doreen schließlich zu, möchte aber zunächst den Grund für Leas Panikattacke im OP herausfinden. Dafür überredet sie Lea spontan zu einem Ausflug im Spreewald. Radu ist erleichtert, dass Nico offenbar nicht länger an Johnny interessiert ist. Ausgerechnet der bittet Radu aber nun um seine Hilfe. Lars bekommt die Quittung für seine nächtlichen Fressattacken im "Sägewerk".

SAT.1
