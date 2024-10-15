Die Spreewaldklinik
Folge 33: Um Haaresbreite
34 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Nico überredet ihre Eltern, ihren Freund Johnny für ein paar Tage bei ihnen wohnen zu lassen. Doch als in der Klinik ein Medikamenten-Diebstahl aufgedeckt wird, fällt der Verdacht schnell auf ihn und die Polizei ermittelt. Lars lässt sich auf eine Wette mit dem zwielichtigen Fischhändler Zander-Zachi ein und setzt dabei einiges aufs Spiel. Als Lars Zachis unehrlichem Spiel auf die Schliche kommt, ist es bereits zu spät.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH