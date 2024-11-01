Die Spreewaldklinik
Folge 46: Mutterliebe
34 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Dr. Berg offenbart Lea ein langgehütetes Geheimnis über ihre Mutter. Lea vertraut sich daraufhin Erik an und fühlt sich endlich befreiter. Sie ist nun endlich bereit, sich Erik vollkommen zu öffnen, bis Nico mit einer Idee bei ihr vor der Tür steht. Vivian sichert sich die Einteilung bei einer komplizierten Operation - doch zu ihrer Überraschung wird diese dann doch nicht von Erik durchgeführt.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH