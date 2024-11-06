Die Spreewaldklinik
Folge 49: Flucht
34 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Während Lea das Zusammenleben mit Nico in der Datsche genießt, wird es für Lea und Erik schwer, ihre aufkeimende Beziehung geheim zu halten. Paul, dem Nico noch nicht verziehen hat, fühlt sich in Börnow zunehmend unwohl. Ein Jobangebot aus Spanien stellt ihn vor eine schwere Entscheidung. Währenddessen versucht Vivian, mit Doreens Hilfe Dr. Berg loszuwerden - doch Doreen zögert.
