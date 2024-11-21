Die Spreewaldklinik
Folge 60: Veränderungen
35 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Nico zieht vorerst zu ihren Eltern, um sich um Doreen zu kümmern, was Lea tief trifft. Paul plant ein Familien-Picknick, doch die Harmonie endet abrupt, als Doreen plötzlich Blut hustet. Dr. Berg ist fassungslos, als sie erkennt, dass Vivian sie in eine Falle gelockt hat. Trotz Richards Unterstützung wird Dr. Berg beurlaubt, und Vivian bekommt den Posten. Gitta freut sich, als Sören sich doch meldet. Ein Missverständnis mit Dr. Wemuth sorgt für Verwirrung.
Die Spreewaldklinik
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
12DESORIENTIERUNG
