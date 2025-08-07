Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 29vom 07.08.2025
Folge 29: Dunkle Wolken

34 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6

Lea und Nico werden misstrauisch, als der junge Konstantin mit Hämatomen eingeliefert wird - begleitet von seinem Nachbarn Florian Bartel. Als Konstantin dringend eine Knochenmarkspende braucht, flieht Bartel und lässt Nico überrumpelt zurück. Doreen schläft durch ihre Medikamente beim Vorbereiten eines romantischen Dinners für Paul ein - und merkt nicht, dass das Essen Flammen fängt. Lars hält das Zusammenleben mit Mona nicht länger aus - wird er Börnow verlassen?

SAT.1
