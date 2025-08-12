Die Spreewaldklinik
Folge 32: Ein tiefer Schnitt
34 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 6
Angestoßen durch den Fall Konstantin fürchtet Lea, dass Nico mehr weiß, als sie zugibt, und sucht Rat bei Paul. Als der bei Nico nachhakt, macht er alles nur schlimmer. Dr. Berg liefert sich ein Duell mit Notfallsanitäter Robert, dessen mutiger Luftröhrenschnitt ein Leben rettet, aber Bergs Ego trifft. Vivian will für ihren Bruder da sein. Doch als Elias sie bittet, ihm als Klinikclown zu helfen, muss sie sich mal wieder zwischen Familie und Karriere entscheiden.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH