Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Traumhochzeit?

SAT.1Staffel 2Folge 36vom 18.08.2025
Traumhochzeit?

Traumhochzeit?Jetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 36: Traumhochzeit?

34 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 6

Pauls und Doreens Hochzeit wird von angespannter Stimmung überschattet: Nico hat einen Unfall, und Lea fühlt sich in Eriks Leben neben Mona und Timmy immer mehr zur Nebenfigur degradiert - besonders auf der Feier. Dr. Wemuth vermutet derweil, dass seine Tochter Fiona ausgerechnet in einen Kollegen verliebt ist. Trotz Zeltchaos und schlechter Wetterprognose: Wird es für das Brautpaar eine Traumhochzeit geben?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen