Die Spreewaldklinik
Folge 36: Traumhochzeit?
34 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 6
Pauls und Doreens Hochzeit wird von angespannter Stimmung überschattet: Nico hat einen Unfall, und Lea fühlt sich in Eriks Leben neben Mona und Timmy immer mehr zur Nebenfigur degradiert - besonders auf der Feier. Dr. Wemuth vermutet derweil, dass seine Tochter Fiona ausgerechnet in einen Kollegen verliebt ist. Trotz Zeltchaos und schlechter Wetterprognose: Wird es für das Brautpaar eine Traumhochzeit geben?
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH