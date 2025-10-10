Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 74vom 10.10.2025
Folge 74: Wespennest

34 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 6

Nachdem Gitta angedeutet hat, dass Mona schon früher gelogen hat, versucht Lea, mehr herauszufinden. Doch Gitta mauert und hält ihr belastendes Wissen über Mona zurück. Unterdessen erfährt Paul, dass Koschwitz den verseuchten Boden, auf dem die Rehaklinik entstehen soll, nicht sanieren lassen will. Wird er den Betrug melden?

