Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Neue Chance

SAT.1Staffel 2Folge 78vom 16.10.2025
Neue Chance

Neue ChanceJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 78: Neue Chance

34 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Radu hadert trotz seiner Interimsbeschäftigung als Klinikclown damit, nicht als Arzt arbeiten zu dürfen. Als Fiona Hilfe mit einem Patienten braucht, handelt er als Arzt - illegalerweise. Getroffen von Eriks Aussage, dass er ihr nicht mehr vertraut, beschließt Mona, das Jobangebot aus den USA anzunehmen. Erik wird klar, dass er Timmy verlieren wird. Unterdessen bestätigt Lea bei Vera den Verdacht auf Endometriose. Kann eine OP ihren Kinderwunsch retten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen