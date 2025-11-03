Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 90vom 03.11.2025
Folge 90: Auf zu neuen Ufern

34 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6

Vivian bricht nach ihrer Panikattacke vor Radu und Fiona in Tränen aus, bittet aber um Diskretion. Als sie später erkennt, dass auch Nico davon weiß, beschließt sie, Konsequenzen zu ziehen. Weil Lea und Mark vor ihrem ersten Sex wiederholt ausgebremst werden, schlägt Mark einen Ausflug vor. Lea kann sich eigentlich nicht freinehmen - bekommt aber unverhofft Unterstützung. Auch Dr. Berg und Robert wollen den Tag im Freien verbringen. Schaffen sie es, unentdeckt zu bleiben?

SAT.1
