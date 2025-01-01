Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 4
Rock'n' Roll im Kachelbad

Die Super-Heimwerker

Folge 4: Rock'n' Roll im Kachelbad

24 Min.Ab 6

Im idyllischen Sasbachwalden im Schwarzwald geht der Punk ab. Die Rocker Chris und Alex haben ihr Oma-Blümchendekor im Badezimmer gründlich satt. Zum Glück kommt Super-Heimwerker Tommo vorbei und zu dritt rocken sie das Bad. Hochglanzfliesen statt Oma-Look, ein neuer Boden und eine Wandverkleidung aus Bruchsteinfliesen müssen her - die Jungs hauen mal so richtig auf die Pauke. In diesem Bad steckt Musik!

