Staffel 2Folge 4
Die Super-Heimwerker
Folge 4: Rock'n' Roll im Kachelbad
24 Min.Ab 6
Im idyllischen Sasbachwalden im Schwarzwald geht der Punk ab. Die Rocker Chris und Alex haben ihr Oma-Blümchendekor im Badezimmer gründlich satt. Zum Glück kommt Super-Heimwerker Tommo vorbei und zu dritt rocken sie das Bad. Hochglanzfliesen statt Oma-Look, ein neuer Boden und eine Wandverkleidung aus Bruchsteinfliesen müssen her - die Jungs hauen mal so richtig auf die Pauke. In diesem Bad steckt Musik!
Die Super-Heimwerker
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH