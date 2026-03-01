Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 4: Die Bieterschlacht
21 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Tarek und Christina entdecken in Placentia, Kalifornien, ein Haus aus den 1950er Jahren. Die Altersspuren sind nicht zu übersehen, doch das Design der Immobilie ist einzigartig. Und: Der Preis ist unschlagbar. Findet sich bei dem Objekt doch noch ein Haken?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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