sixxStaffel 5Folge 10vom 07.02.2026
21 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6

Tarek und Christina begutachten ein Haus in Fullerton, Kalifornien. Es hört sich nach einem Angebot an, das man nicht abschlagen kann. Als sie sich die Hauswände jedoch genauer ansehen, fallen ihnen überall Risse auf. Tarek muss außerdem den Großteil der Restaurierungsarbeiten übernehmen, denn Christina ist hochschwanger.

sixx
