Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 14: Das Puppenhaus
21 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6
Tarek und Christina haben es heute mit einem Haus zu tun, dessen Raumaufteilung ein reines Chaos ist. Die Besitzer der Immobilie wollen sie schnellstmöglich verkaufen, so dass die beiden Profis sich im Nu an die Restaurierungsarbeiten machen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
