Die Super-Makler - Top oder Flop?

Investition zu dritt

sixxStaffel 5Folge 2vom 24.01.2026
Folge 2: Investition zu dritt

21 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6

Pete hat ein Haus in Anaheim, Kalifornien, gekauft und will es nun gemeinsam mit Tarek und Christina in neuem Glanz erstrahlen lassen. Dem Paar fehlt jedoch die Zeit, die Immobilie selbst zu besichtigen, und so vertrauen sie ihrem Freund blind. Als Tarek und Christina das Haus schließlich zu Gesicht bekommen, wird schnell klar, dass Pete sich mit den Renovierungskosten verkalkuliert hat ...

