Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 2: Investition zu dritt
21 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6
Pete hat ein Haus in Anaheim, Kalifornien, gekauft und will es nun gemeinsam mit Tarek und Christina in neuem Glanz erstrahlen lassen. Dem Paar fehlt jedoch die Zeit, die Immobilie selbst zu besichtigen, und so vertrauen sie ihrem Freund blind. Als Tarek und Christina das Haus schließlich zu Gesicht bekommen, wird schnell klar, dass Pete sich mit den Renovierungskosten verkalkuliert hat ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
