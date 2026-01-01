Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 3: Das Katzenhaus
20 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6
Tarek und Christina bekommen ein brisantes Angebot von einem Immobilienmakler aus La Palma. Der einzige Haken an der Sache ist, dass sie das Objekt nur von außen besichtigen können. Doch die Supermakler sind sich einig: Mit dieser Immobilie können sie nur gewinnen.
