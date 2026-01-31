Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Haus mit 1000 Türen

sixxStaffel 5Folge 4vom 31.01.2026
Das Haus mit 1000 Türen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 4: Das Haus mit 1000 Türen

21 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6

Nach der Besichtigung einer vielversprechenden Immobilie in Whittier, Kalifornien, sind sich Tarek und Christina sicher, dass sie hier mit wenig Aufwand eine Menge Geld verdienen können. Doch wird dieser Plan am Ende auch aufgehen?

