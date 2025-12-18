Das Projekt ohne ChristinaJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 9: Das Projekt ohne Christina
20 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Während sich die schwangere Christina ausruht, suchen Tarek und sein Geschäftspartner Pete nach dem nächsten großen Projekt. Sie finden ein heruntergekommenes Haus in Corona, Kalifornien, und nehmen sich der Herausforderung an. Werden die Männer auch ohne Christinas Knowhow zurechtkommen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren