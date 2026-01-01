Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 6vom 11.01.2026
21 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 6

Tarek und Christina begutachten ein Haus in Garden Grove, Kalifornien. Das Objekt ist zwar klein, braucht aber ein großes Makeover. Die beiden nehmen sich vor, im ausladenden Garten ein extra Schlaf- und Badezimmer einzubauen.

