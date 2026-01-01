Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das versteckte Fenster

sixxStaffel 6Folge 8vom 18.01.2026
Das versteckte Fenster

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 8: Das versteckte Fenster

20 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 6

Tarek und Christina restaurieren ein Haus in Anaheim, Kalifornien. Es ist mit seinen drei Zimmern und zwei Badezimmern ein sehr begehrtes Objekt. Das zweite kleinere Badezimmer ist jedoch nicht voll funktionsfähig ausgestattet, sodass die Profis hier besonders viel Arbeit investieren müssen.

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

