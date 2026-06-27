Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 10: Das Dschungelhaus
21 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
Tarek und Christina besichtigen in Hacienda Heights, Kalifornien, eine Immobilie, die ihnen eine Menge Profit einbringen könnte. Obwohl ihnen viel Arbeit bevorsteht, investieren die beiden fast 464.000 Dollar in ihr neues Projekt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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