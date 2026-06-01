Überschwemmung in WhittierJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 11: Überschwemmung in Whittier
21 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
In Whittier, Kalifornien, steht für Tarek und Christina ein neues Projekt auf dem Plan. Das Haus wird für rund 450.000 Dollar zum Verkauf angeboten, doch die Renovierungskosten treiben den Preis noch einmal in die Höhe. Ein Wasserschaden in der Küche beschert den beiden enorme Probleme.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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