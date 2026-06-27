Das Messie-Haus in La MiradaJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 14: Das Messie-Haus in La Mirada
22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6
Tarek interessiert sich für ein Objekt in La Mirada, das für rund 400.000 Dollar angeboten wird. Als er Christina davon berichtet, ist diese zunächst skeptisch. Doch die beiden Makler müssen sich schnell entscheiden, um den Zuschlag zu erhalten.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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