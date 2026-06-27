Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 16: Nobelviertel Arcadia
21 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6
In Arcadia, Kalifornien, erwartet Tarek und Christina ein echtes Nobelviertel. Entsprechend hoch sind allerdings auch die Immobilienpreise. Doch davon lässt sich das Makler-Duo nicht abschrecken. Im Gegenteil: Trotz des Risikos wittern sie das ganz große Geschäft.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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