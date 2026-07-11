Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 17: Viel Lärm in Gardena
21 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Ein Angebot in Gardena lässt Tarek und Christina aufhorchen. Doch der laute Straßenlärm könnte den Verkaufspreis für das Objekt enorm schmälern. Trotzdem wollen die beiden ihr Glück versuchen und das Haus in neuem Glanz erstrahlen lassen.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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