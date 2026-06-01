Das mysteriöse SchlafzimmerJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 2: Das mysteriöse Schlafzimmer
21 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Christina ist gerade zu Besuch bei ihrer Schwester Carly, als Tarek ihr ein brisantes Angebot unterbreitet: In Garden Grove steht ein 106 Quadratmeter großes Haus für 440.000 Dollar zum Verkauf. Die beiden müssen sich schnell entscheiden, bevor das Objekt auf den Markt kommt. Das Haus hat Potential, doch Tarek bleibt skeptisch.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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