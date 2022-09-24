Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 24.09.2022: Rachael und Oscar
22 Min.Folge vom 24.09.2022
Rachael, Oscar und ihre vier Kinder wollen in New Orleans Wurzeln schlagen und suchen ein großes Haus mit sechs Zimmern und drei Bädern. Der Familie ist der Außenbereich genauso wichtig wie der Innenbereich, weshalb Brittany Picolo-Ramos nach Immobilien mit grünem Garten sucht. Ist auch das Traumhaus der sechs mit dabei? In der Zwischenzeit müssen Brittany und ihr Team ein kleines Haus in New Orleans in ein elegantes und schnell verkäufliches Objekt verwandeln. Helle Farbtöne und natürliches Licht sorgen für einen großen Vorher-Nachher-Effekt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.