Die Supermaklerin von New Orleans

Jordan und Adam

HGTVFolge vom 10.09.2022
Jordan und Adam

Die Supermaklerin von New Orleans

Folge vom 10.09.2022: Jordan und Adam

23 Min.Folge vom 10.09.2022

Ein frisch verheiratetes Paar möchte sein erstes gemeinsames Haus kaufen. Adam wünscht sich einen rustikalen Look und eine große Badewanne zum Entspannen. Jordan ist von hellem, modernem Design und den offenen Grundrisses von Neubauten angetan. Kann Brittany Picolo-Ramos ein Zuhause finden, das rustikale Elemente mit einem modernen Stil vereint? In der Zwischenzeit werden Brittany und ihr Team damit beauftragt, ein Problemhaus umzugestalten. Mit farbenfrohen Kunstwerken und einzigartigen Möbeln bringt sie das Haus auf Vordermann.

