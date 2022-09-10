Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 10.09.2022: Jordan und Adam
23 Min.Folge vom 10.09.2022
Ein frisch verheiratetes Paar möchte sein erstes gemeinsames Haus kaufen. Adam wünscht sich einen rustikalen Look und eine große Badewanne zum Entspannen. Jordan ist von hellem, modernem Design und den offenen Grundrisses von Neubauten angetan. Kann Brittany Picolo-Ramos ein Zuhause finden, das rustikale Elemente mit einem modernen Stil vereint? In der Zwischenzeit werden Brittany und ihr Team damit beauftragt, ein Problemhaus umzugestalten. Mit farbenfrohen Kunstwerken und einzigartigen Möbeln bringt sie das Haus auf Vordermann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.