Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 17.09.2022: Jasmin und David
23 Min.Folge vom 17.09.2022
Ein Paar wohnt in Cleveland, aber seitdem sie sich in New Orleans das Jawort gegeben haben, fühlt sich die Stadt wie Zuhause an. Deshalb möchten Jasmin und David umziehen und beauftragen Maklerin Brittany Picolo-Ramos, ihr Traumhaus zu finden. Die beiden wünschen sich vier Zimmer mit einem offenen Grundriss, eine moderne Architektur mit Holz- oder Fliesenboden und einen pflegeleichten Garten. Außerdem müssen Brittany und ihr Team herausfinden, warum sich eine Eigentumswohnung trotz erstklassiger Lage noch nicht verkauft hat. Brittany plant, die Immobilie durch helle Kunstwerke, unterschiedliche Texturen und einzigartige Möbel hervorzuheben, damit die Wohnung schnell verkauft wird.
