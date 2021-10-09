Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 09.10.2021: Holly und Sajal
21 Min.Folge vom 09.10.2021
Brittany Picolo-Ramos hilft den Drogerie-Besitzern Holly und Sajal dabei, ihr Traumhaus in New Orleans zu finden. Die Herausforderung: Sie haben nur drei Wochen Zeit und ein Budget von 1,5 Millionen Dollar. Hinzu kommt, dass sich das Paar nicht zwischen einem historischen und einem modernen Haus entscheiden kann. Nachdem sie sich in eine Villa außerhalb von New Orleans verliebt haben, machen sie ein Angebot, das weit unter dem Ausgangspreis liegt. Brittany muss einen Weg finden, den Deal irgendwie abzuschließen. In der Zwischenzeit übernimmt ihr Team das Staging für ein historisches Haus und verleiht der Immobilie im Inneren einen neuen Look, um Käufer anzulocken.
