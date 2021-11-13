Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 13.11.2021: Erika und Dan
23 Min.Folge vom 13.11.2021
Dan und Erika sind aus Texas nach New Orleans gezogen und wollen dort sesshaft werden. Sie suchen ein Haus mit altem Charme und moderner Ausstattung, das genug Platz für Gäste und Erikas Klamotten bietet. Vor allem die Lage ist dem Paar wichtig: Damit sie Cafés und Geschäfte zu Fuß erreichen können, soll sich ihr neues Zuhause in Uptown befinden. Brittany macht sich auf die Suche und zeigt den beiden ein hübsches Doppel-Galeriehaus und einen traumhaften Neubau. Mit welchem Haus kann die Maklerin Dan und Erika überzeugen?
