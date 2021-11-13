Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 13.11.2021: Amber und Andrew
22 Min.Folge vom 13.11.2021
Andrew und Amber sind auf der Suche nach einem größeren Haus für ihre Familie und möchten am liebsten in ihrer aktuellen Nachbarschaft an der Nordküste am Wasser leben. Sie beauftragen Brittany, ein offenes Zuhause mit sechs Zimmern sowie mit einem Pool für ihre beiden Söhne zu finden. Für Brittany wird es eine Herausforderung, ein Haus mit allen Kriterien zu finden. Doch sie hat Glück und zeigt der Familie ein atemberaubendes Traumhaus, das noch nicht gelistet ist.
