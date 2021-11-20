Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 20.11.2021: Lauren und Curley
23 Min.Folge vom 20.11.2021
Curley und Lauren sind viel beschäftigte Mediziner in New Orleans und haben mit der Betreuung ihrer drei Kinder eine Menge zu bewältigen. Obendrein wird ihr jetziges Zuhause zu klein, weshalb sie sich nach einem größeren Haus näher an der Stadtmitte umsehen. Curley mag Häuser im arkadischen Stil, während Lauren die Innenausstattung mit einem offenen Grundriss und viel Platz für die Kinder schätzt. Ein weiterer Kunde möchte sein Haus verkaufen, doch vorher muss sich Brittany um die Küche kümmern, die in katastrophalem Zustand Käufer:innen abschreckt. Ein neuer Look soll das historische Haus noch weiter im Wert steigern.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.