Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 23.10.2021: Sayge und Dan
23 Min.Folge vom 23.10.2021
Sayge und Dan sind bereit für ein Abenteuer und ziehen von Kalifornien in den Big Easy. Das sportliche Paar braucht Platz für Fitnessgeräte und zwei Arbeitszimmer – und ein Pool ist ein Muss. Für eine luxuriöse Villa nach ihren Vorstellungen kann das Paar bis zu 1,7 Millionen Dollar ausgeben. Brittany Picolo-Ramos macht’s möglich und zeigt dem Paar eine Mansion am Wasser, ein fabelhaftes Haus mit kalifornischem Charme und ein modernes Anwesen in einer edlen Gegend.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.