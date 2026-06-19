Dienst im Äußeren PalastJetzt kostenlos streamen
Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 13: Dienst im Äußeren Palast
22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Jinshi kauft Maomao aus dem Bordell frei und besorgt ihr wieder einen Job am Kaiserhof. Doch anstatt in den inneren Teil zurückzukehren, wird die Apothekerin nun im Äußeren Palast beschäftigt, wo Jinshi lebt. Er möchte, dass sie die Prüfung zur Hofdame ablegt.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN