Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 15: Essig-Salat
22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Vor zehn Jahren hat sich ein Händler beim Verzehr von Essig-Salat vergiftet. Da es nun zu einem ähnlichen Vorfall kam, bei dem ein Beamter ins Koma fiel, erhält Maomao den Auftrag, die beiden Fälle genauer zu untersuchen.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN