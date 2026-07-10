Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 22: Blaue Rosen
22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Rakan besteht darauf, dass Jinshi für das bevorstehende Gartenfest blaue Rosen besorgt. Seine Exzellenz zweifelt an der Existenz der außergewöhnlichen Blumen, verspricht jedoch, dass er versuchen wird, sie zu beschaffen. Da selbst die Blumenhändler in der Stadt überfragt sind, wendet sich Jinshi an Maomao.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN