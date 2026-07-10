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Die Tagebücher der Apothekerin

Balsamine und Horn-Sauerklee

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 23vom 10.07.2026
Balsamine und Horn-Sauerklee

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 23: Balsamine und Horn-Sauerklee

22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Maomao fordert ihren leiblichen Vater Rakan zu einer Partie Xiangqi heraus. Sollte er diese gewinnen, verlangt er, dass Maomao fortan bei ihm lebt. Gewinnt jedoch die junge Apothekerin, fordert sie im Gegenzug, dass Rakan eine Dirne aus dem Rokushokan freikauft.

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