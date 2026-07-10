Balsamine und Horn-SauerkleeJetzt kostenlos streamen
Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 23: Balsamine und Horn-Sauerklee
22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Maomao fordert ihren leiblichen Vater Rakan zu einer Partie Xiangqi heraus. Sollte er diese gewinnen, verlangt er, dass Maomao fortan bei ihm lebt. Gewinnt jedoch die junge Apothekerin, fordert sie im Gegenzug, dass Rakan eine Dirne aus dem Rokushokan freikauft.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN