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Die Tagebücher der Apothekerin

Aufregung um einen Geist

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 22.05.2026
Aufregung um einen Geist

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 3: Aufregung um einen Geist

22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Im Inneren Palast gibt es Gerüchte über einen Geist, der auf der Mauer des Osttores tanzen soll. Maomao hat von dem Spuk bisher nichts mitbekommen und macht es sich nun zur Aufgabe herauszufinden, was wirklich dahintersteckt.

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