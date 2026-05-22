Aufregung um einen GeistJetzt kostenlos streamen
Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 3: Aufregung um einen Geist
22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Im Inneren Palast gibt es Gerüchte über einen Geist, der auf der Mauer des Osttores tanzen soll. Maomao hat von dem Spuk bisher nichts mitbekommen und macht es sich nun zur Aufgabe herauszufinden, was wirklich dahintersteckt.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN