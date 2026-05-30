Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 6: Das Gartenfest
22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Im Palast findet das Gartenfest statt. Maomao und die anderen Zofen der verehrten Gyokuyo beobachten die Feierlichkeiten heimlich und geraten anschließend in einen Konflikt mit Rifas Zofen. Doch Maomao lässt sich davon nicht beeindrucken und führt ihren Job als Vorkosterin durch.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN